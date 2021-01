Mavroudis Bougaidis w Chrobrym Głogów. Były piłkarz Lechii Gdańsk i Podbeskidzia wraca do Polski

- To zawodnik, który miał styczność z Polską i ogółem ciekawe doświadczenia, dobre CV, ale liczy się to, co jest teraz. A teraz ma 27 lat i jest zmotywowany, bo chce wrócić do tego, co było wcześniej. Ze względów prywatnych musiał wrócić do siebie na półtora roku. Na kolejne półtora roku podpisał kontrakt z nami, ale przez najbliższe pół musi się pokazać, abyśmy kontynuowali z nim pracę. Na pewno ma dużo do udowodnienia. To dla niego duża szansa i sam dziękuje za to, że taką otrzymał. Chcemy mu ją dać, pewnie w jakimś stopniu też ryzykując. On sam to docenia i szanuje - powiedział trener Chrobrego Głogów Ivan Djurdjević.