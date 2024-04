Mateusz Masternak wraca na ring. W piątek oficjalne ważenie przed walką z Jeanem Olivierem

Pojedynek Masternak - Olivier ma być walką wieczoru gali KnockOut Boxing Night 34, która odbędzie się w sobotę we Wrocławiu w KGHM Ślęza Arenie na Kłokoczycach. Dla Mastera, który wciąż marzy o mistrzowskim pasie, to pierwsza walka po grudniowej porażce z Billamem-Smithem. Jej stawką był tytuł federacji WBO. Żeby jednak wrocławianin (37 lat) znów mógł zgłosić akces do walki o mistrzostwo, musi podbudować swój ranking. Temu służy starcie z byłym mistrzem Europy 36-letnim Francuzem Jeanem Olivierem (15-2-2, 10 KO).

Masternak do pojedynku przygotowywał się w Dzierżoniowie i u siebie w domu na Stabłowicach, gdzie ma własną salę i ring. Jak zapewnia - udało mu się uniknąć kontuzji, a to wydaje się najważniejsze. W środę boksował trochę przed kibicami w Pasażu Grunwaldzkim, a na piątek - w tym samym miejscu - zaplanowano oficjalne ważenie.