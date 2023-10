Marco Paixao: Psychicznie nie czuję się dobrze

W zeszłym roku osiągnęliśmy razem z tą drużyną cud, ale w tym roku presja psychologiczna jest ogromna, nie mamy już psychicznej siły, nasze umysły są zupełnie wyczerpane. Jesteśmy piłkarzami, nie jesteśmy z żelaza. Wiemy, że co tydzień nas oszukują i kłamią. Nadal kontynuują kłamstwa. To wyczerpująca sytuacja dla piłkarza."

Paixao cytuje na platformie X (dawniej Twitter) profil Deportes Reports: "Doszedłem do granicy emocjonalnej, którą muszę wyrazić. Psychicznie nie czuję się dobrze, moja siła wewnętrzna maleje. W tym roku tracę całą motywację do dokonania kolejnego cudu. Płomień, który noszę w sobie, gaśnie z dnia na dzień.

Marco Paixao w Altay jest od lipca 2018 roku. W 2021 roku w barażu o awans do najwyższej klasie rozgrywkowej strzelił gole, który dał jego drużynie awans. W sumie w 171 meczach strzelił tam 105 goli i zanotował 16 asyst. O co więc chodzi?

Paixao przyznał, że klub zalega mu z wypłatami nawet za sezon 2020/21. Zdradził, że stworzony został plan spłaty, ale on "nie otrzymał szacunku" i musi razem z żoną znaleźć inne źródło dochodu, aby utrzymać rodzinę "ponieważ dług klubu jest ogromny".

"Jutro nadejdzie nowy dzień, nowa szansa. Nie poddaję się, nigdy się nie poddam. Jeśli przegram, wolałbym przegrać stojąc na nogach i z podniesioną głową, nigdy nie zostanę tchórzem i człowiekiem bez honoru. Warunki są okropne, to hańba, że zawodowy piłkarz nie może wykonywać swojego zawodu i prowadzić normalnego życia. To nie do przyjęcia. Ale jak zawsze, jestem tutaj, aby znosić tchórzostwo i kłamstwa tych, którzy zawsze są obok nas" - zakończył Portugalczyk.

Jego kontrakt w Turcji obowiązuje do czerwca przyszłego roku.