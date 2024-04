Luksusowy hotel reprezentacji Polski na Euro 2024! Ma 4 gwiazdki, największą siłownię w mieście i spa. Mamy zdjęcia

Co znajduje się w ośrodku treningowym? Na co dzień trenują tu młodzi piłkarze Hannover 96

- Już dwukrotnie wizytowaliśmy oba te ośrodki. Znaliśmy ich plusy i minusy, ale usłyszeliśmy od UEFA, że federacja gruzińska zwolni ciekawy ośrodek w Hanowerze. W tym czasie trener Probierz zadzwonił do ich selekcjonera, pytając o możliwości. Mając alternatywę, zdecydowaliśmy się na podróż do Hanoweru. Tutaj wszystko było na zupełnie innym poziomie - mówi Łukasz Wachowski, sekretarz generalny PZPN .

Polacy zamieszkają w 4-gwiazdkowym hotelu z największą siłownią w mieście, spa czy ogromną strefą konferencyjną. Ośrodek sportowy również spełnił ich oczekiwania. Jest tam aż 8 boisk piłkarskich. Booking.com / Łączy Nas Piłka

Hanower umożliwia dobry dojazd reprezentacji Polski do miejsc, gdzie Polacy będą rozgrywali swoje mecze. Z miasta łatwo dotrzeć na stadiony pociągiem. Do Hamburga i Berlina to około 1,5 godziny drogi, do Dortmundu - dwie godziny.