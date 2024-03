Łukasz Kasztelowicz, kandydat PiS na prezydenta Wrocławia w Studiu Gazety Wrocławskiej

Prawo i Sprawiedliwość przedstawiało swojego kandydata o najważniejszy urząd w mieście. Jest to Łukasz Kasztelowicz, do niedawna dyrektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

- Prawnik z wykształcenia, radca prawny, ma swoją działalność gospodarczą, jest w Prawie i Sprawiedliwości od początku, jest wrocławianinem, tutaj się uczył, studiował, tutaj pracuje, tu ma rodzinę. Jest związany z Wrocławiem od bardzo wielu lat, żyje Wrocławiem i zna problemy, potrzeby i sukcesy Wrocławia – mówiła podczas prezentacji kandydata Elżbieta Witek, była Marszałek Sejmu.

Łukasz Kasztelowicz obiecuje darmową komunikację miejską, co zdaniem kandydata wpłynie korzystnie na środowisko naturalne. Kolejne punkty programu kandydata PiS: poprawa jakości powietrza, odkorkowanie miasta, poprawa komunikacji i przemieszczania się. Mają się do tego przyczynić nie tylko darmowe tramwaje i autobusy MPK Wrocław, ale też rozbudowa głównych dróg dojazdowych do centrum: ulicy Buforowej, Królewieckiej czy Kosmonautów.