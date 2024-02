Łukasz Bejger: Przegrywaliśmy będąc lepszymi. Musimy wrócić do gry i punktowania z jesieni

Od poniedziałku skupiamy się na rywalizacji z Lechem. Mieliśmy na treningach już trochę elementów taktycznych, więc całą energię kierujemy na to spotkanie. Oczywiście szkoda tych dwóch meczów, bo uważam, że byliśmy lepsi niż przeciwnicy. Czasem jednak bywa tak, że to rywal wykorzystuje jedną okazję i wygrywa mecz. My tak robiliśmy jesienią. Chcemy wrócić do naszej skutecznej gry w Poznaniu i jedziemy tam po punkty.

Skuteczność to element, na który kładziecie obecnie największy nacisk?

Tak. Skuteczność, a także powrót do kończenia meczów z czystym kontem. Nad tym pracujemy. Jesienią często to my pierwsi strzelaliśmy bramkę, a potem potrafiliśmy naprawdę świetnie bronić. Chcemy do tego wrócić. To nam szło. Teraz musieliśmy się mocniej otwierać, więc rywale dostawali lepsze okazje na zaskoczenie naszej obrony.

Ty trochę czasu w Poznaniu spędziłeś. Mecze z Lechem wciąż są dla Ciebie szczególne czy już traktujesz tego rywala tak, jak każdego innego?

To będzie szczególne wydarzenie do momentu, gdy w drużynie będą moi koledzy z akademii. Znam ich bardzo długo. Spotkania, gdy masz kumpli po drugiej stronie, zawsze są specyficznie. Na pewno czas spędzony tam dodaje też trochę smaczku. Debiutu w pierwszej drużynie w Lechu nie zaliczyłem, więc aż tak bardzo przywiązany do klubu nie jestem. Bardziej do akademii i trenerów, z którymi przeżyłem fajne chwile jako młodszy zawodnik. Mam parę dobrych wspomnień.