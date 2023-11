Listopadowe grzybobranie na Dolnym Śląsku. W tych lasach wciąż są prawdziwki!

Sytuacja uległa zdecydowanej poprawie od października. Przyszły upragnione opady, odpowiednie dla grzybni temperatury, zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Ta sytuacja utrzymuje się również w listopadzie. Temperatury są na tyle wysokie, jak na tę porę roku, że niewykluczone, że padnie wieloletni rekord ciepła. Dodatkowo, co kilka dni zdarzają się opady deszczu.

Na Dolnym Śląsku, mimo że za chwilę już druga dekada listopada, wciąż warto się wybrać na grzyby. Ten rok był nieco odmienny od poprzednich. Grzyby pojawiły się już w wakacje, ale głównie w górskich lasach, gdzie nie brakowało wilgoci w ściółce. Na nizinach, dosłownie i w przenośni, mieliśmy posuchę. Podobnie było we wrześniu i z powodu wciąż niewielkich opadów deszczu na nizinach, ciężko było liczyć na owocne zbiory w popularnych kompleksach leśnych, m.in. w okolicach Bolesławca, Milicza czy Oławy.

To powoduje, że w dolnośląskich lasach możemy wciąż znaleźć podgrzybki i to w dużej ilości. Ale to nie wszystko, bo na nizinach można także trafić na prawdziwki, które nie są wcale tak powszechne w połowie listopada w Polsce!