Listonoszka zamiast dostarczać pieniądze, wsadzała je do kieszeni. Ukradła ponad 24 tysiące złotych!

Legniccy policjanci zakończyli dochodzenie, dotyczące nieuczciwej listonoszki. 46-letnia kobieta nie dostarczała klientom poczty przekazów wraz z gotówką. Proceder trwał od marca do maja 2023 r. Kobiecie można było przedstawić zarzuty dopiero teraz, po zakończeniu przesłuchiwania wszystkich poszkodowanych.

- Były to różne kwoty, od 50 złotych do 5 tysięcy złotych. Łącznie ich suma to ponad 24 tys. złotych. Sprawa wyszła na jaw, gdy jeden z odbiorców zorientował się, że nie otrzymał pieniędzy. Wewnętrzna kontrola w urzędzie wykazała, że kobieta, zamiast przekazywać pieniądze mieszkańcom powiatu legnickiego, zabierała je do własnej kieszeni – mówi kom. Jagoda Ekiert z Komendy Powiatowej Policji w Legnicy.