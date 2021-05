Łąki kwietne we Wrocławiu. W tych miejscach trawa będzie koszona rzadko lub wcale

- W największym skrócie - łąki to obszary obsiane specjalną mieszanką nasion, które długo kwitną, ładnie wyglądają i są pożyteczne, także z wymienionych dalej powodów i pełnią podobne funkcje jak nie koszone trawniki. Choć podkreślę, że na terenach podległych Zarządowi Zieleni Miejskiej we Wrocławiu zdecydowana większość z nich będzie koszona - mówi Marek Szempliński rzecznikZarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.Niektóre z wrocławskich parków, czy kwietnych łąk, utrzymywanych i pielęgnowanych przez ZZM koszone są rzadziej, ale wiele jest takich, które kosi się wielokrotnie w ciągu sezonu. - Ekologiczne utrzymanie trawy polega na tym, że staramy się o odpowiednio duży areał podlegający rzadszym koszeniom. Trawa to roślina, więc też wytwarza tlen, utrzymuje wilgoć, pochłania zanieczyszczenia. Proszę w upalny dzień porównać temperaturę powierzchni betonowej i trawnika. Różnica to odpowiedź dlaczego lubimy wypoczywać na trawie, ale także dlaczego ZZM chce jej nieco dłuższej. Taka trawa łatwiej przetrwa trudne warunki atmosferyczne, jest pożyteczna z wymienionej wyżej powodów, ale także przyczynia się do bioróżnorodności ponieważ, to schronienie i pokarm dla różnych stworzeń – argumentuje Marek Szempliński. We Wrocławiu w wielu miejscach wykasza się polany i przejścia, więc bujna trawa w pozostałych miejscach nie zwraca uwagi. Na utrzymanie hektara zieleni ZZM wydaje rocznie ok 14 tys. zł w parkach i ok 10 tys zł w przypadku zieleni przyulicznej. Koszty te obejmują działania związane nie tylko z koszeniem, ale także m.in. pielęgnacją drzew i zakładaniem rabat, konserwacją placów zabaw i małej architektury w tym także utrzymaniem łąk kwietnych jeśli takowe są na danym obszarze itd.Na kolejnych slajdach pokazujemy miejsca we Wrocławiu, dzikie i niekoszone lub stosunkowo rzadko odwiedzane przez ekipy ZZM.

