Ktoś grozi Jackowi Sutrykowi śmiercią. Policja od razu zajęła się tą sprawą

Jacek Sutryk o groźbie poinformował przez swoje konto na portalu Twitter. W mailu czytamy:

"Sutryk zginiesz ŻYD ZIE... Zadźgam Cię jak Adamowicza...

Poderżnę Ci ten głupi łeb

Długo nie pożyjesz. Pożegnaj się z rodziną. Zabiję cię na dniach. I tak nie mam nic do stracenia.

Zginiesz ku*** za to co mi zrobiłeś"

pisownia oryginalna

- Niestety zdarzają się czasem źli ludzie. I taka zła osoba jest autorem maila. Myślę, że to także efekt głębokich podziałów w kraju i atmosfery politycznej - skomentował prezydent Jacek Sutryk.

Zdaniem prezydenta Wrocławia podobne wiadomości otrzymało przynajmniej kilku innych samorządowców.