Ksiądz czeka na przeprosiny biskupa "za świństwa". Chodzi o plotki o dziecku z gosposią

Wyrok, który zapadł w lipcu przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu miał zakończyć blisko dziesięcioletni spór między byłym proboszczem parafii i biskupem Ignacym Decem w związku ze niesławieniem. Sąd nakazał biskupowi i podlegającej mu do niedawna diecezji wysłanie listów z przeprosinami do księdza Krzysztofa Trybulca oraz wypłacenie mu po 10 tysięcy złotych. Były proboszcz nie krył wtedy wzruszenia po - jak określił - siedmiu latach nękania i psychicznego poligonu, jaki mu zgotowano.

Pieniądze przelano, ale przeprosin wciąż nie ma

Po ponad miesiącu od wyroku zadośćuczynienie w wysokości 10 tysięcy złotych – jak nas poinformował – wpłynęły na konto księdza, ale przeprosin jak dotąd się nie doczekał. „Biskup Ignacy Dec nie pierwszy raz nie wykonuje wyroku niewygodnych dla niego orzeczeń. Tak też było w maju 2018 roku, kiedy to zupełnie zignorował postanowienie Dekretu Sygnatury Apostolskiej z Rzymu nakazującym jego osobie poinformowanie wszystkich zainteresowanych, że sprawa jego dekretu odwołującego moją osobę z urzędu proboszcza w Szalejowie Dolnym ma status nierozstrzygniętej” – czytamy w oświadczeniu, które ksiądz Trybulec nam przysłał. Przekonuje dalej, że dekret biskupa stracił moc i że to on zachowuje prawo do probostwa. „Biskup Dec może mieć problem z koniecznością przeproszenia mojej osoby jak i sama Kuria Świdnicka. Z tego co wiem, ten człowiek narobił wiele świństw jednak za żadne nie przeprosił i tak może był i tym razem” – napisał w oświadczeniu były proboszcz.