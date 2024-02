Krzysztof Hurkacz: Hubert ma apetyt na medal w Paryżu, nie tylko w mikście

No powiem szczerze, że nie jestem w tej roli pierwszy raz, nawet u Państwa, na gali „Gazety Wrocławskiej” już bywaliśmy. Jest to dodatkowy obowiązek, ale bądźmy szczerzy - dość przyjemny. Może nie czujemy się przesadnie komfortowo przed kamerami czy będąc pod gradem pytań dziennikarzy, ale miło jest opowiadać o sukcesach syna.

Początek nowego sezonu też jest obiecujący, a wiemy, że mamy rok olimpijski. Czy w rozmowach z Hubertem pojawia się już temat igrzysk w Paryżu?

Syn jest już na tyle doświadczony, że pomimo pojawiającej się presji potrafi ją rozładowywać. Na każdy turniej jedzie po to, żeby go wygrać i po to samo pojedzie na igrzyska. Zawody będą rozgrywane na kortach Rolanda Garrosa i choć on być może preferuje inne nawierzchnie, to jednak wychował się na mączce, dlatego wierzymy w niego. Są apetyty na miksta, bo dobrze mu się gra z Igą Świątek, ale proszę pamiętać, że żadne z nich nie jest typowym deblistą. Niemniej trzymamy kciuki zarówno za występ w mikście, jak i w singlu, gdzie też może być ciekawie.