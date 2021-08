Krzysztof Drzazga zerwał więzadła krzyżowe. Pół roku przerwy najlepszego snajpera Miedzi Legnica

Krzysztof Drzazga zerwał więzadła

Krzysztof Drzazga ma za sobą fantastyczny początek sezonu. W pierwszych czterech spotkaniach strzelił aż pięć bramek i dołożył dwie asysty. Ostatniego gola zdobył we wtorek, w domowym starciu ze Skrą Częstochowa. Dość nieoczekiwanie kilka minut po strzeleniu bramki został zmieniony, choć należał do najlepszych zawodników na boisku.

Wtedy nikt nie przypuszczał, że to może być coś poważnego, ale rzeczywistość ma być inna. Jak udało nam się dowiedzieć ze źródła zbliżonego do klubu, Krzysztof Drzazga zerwał więzadła krzyżowe i czeka go około sześciomiesięczna przerwa.