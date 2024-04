Królowie polskich teleturniejów. Wygrali najwięcej pieniędzy i zgromadzili rekordową liczbę punktów!

Najlepsi z najlepszych! Udało nam się stworzyć galerię z uczestnikami teleturniejów, którzy pobili wcześniejsze rekordy i wygrali największą pulę pieniędzy. Wśród nich są milionerzy, ale i "zawodowi gracze". Zobaczcie, kto się tam znalazł!

Moda na polskie teleturnieje, w których można było wygrać duże pieniądze przyszła na początku lat 90. Wśród najpopularniejszych programów rozrywkowych znalazły się: "Wielka gra", "Miliard w rozumie", "Koło fortuny", a także "Krzyżówka szczęścia". Rekordziści pojawiali się w studiu nagraniowym po kilkanaście razy, a dla części z nich udział w programie stał się sposobem na życie.

Marek Kurowski to prawdziwy król teleturniejów

Z jego udziałem nakręcono 60 odcinków różnych teleturniejów. Zawodowy gracz pochodzi z niewielkiej miejscowości Rakowiec i ma tytuł magistra filozofii. Po raz pierwszy pojawił się w programie telewizyjnym w 1988 roku i nie znikał z ekranów przez kolejne lata. Był uczestnikiem, m.in. "Wielkiej gry" i "Miliarda w rozumie". Jego największa wygrana to 100 000 zł. W 2002 roku powstał film dokumentalny, w którym Kurowski opowiadał o swoich doświadczeniach, związanych z udziałem w teleturniejach. Z czasem przestał w nich uczestniczyć i został pracownikiem biblioteki w Kwidzynie. Jego rekordu nikomu nie udało się, jak dotąd pobić. Kurowski wystąpił w:

"Wielkiej grze", którą wygrał 15 razy

"Awanturze o kasę", gdzie z drużyną doszedł do finału

"Jednym z dziesięciu", gdzie raz udało mu się osiągnąć zwycięstwo w finale

"Miliardzie w rozumie", gdzie pojawił się 15 razy

"Najlepszym z najlepszych"

"Va banque", gdzie wystąpił 20 razy

"Magii liter"

"Tele Grze"

"Szybkiej forsie"

był też uczestnikiem "Najsłabszego ogniwa" i wystąpił w "Milionerach" Nie ma w Polsce osoby, która wystąpiłaby w większej ilości teleturniejów i więcej razy niż pan Marek, który w samej "Wielkiej grze" pojawił się ponad dwadzieścia razy. Krukowski występował tez w teleturnieju "Miliard w rozumie" oraz "Awantura o kasę". Dziś nie startuje już w szranki z innymi uczestnikami >>> screen YT

6 osób wygrało milion złotych w programie "Milionerzy"

Hubert Urbański od 1999 roku (z kilkoma przerwami, kiedy program nie był emitowany) jest gospodarzem "Milionerów". Uczestnicy odpowiadają w nim na pytania z wiedzy ogólnej, ale najpierw musza wygrać eliminacje, gdzie ścigają się na czas z innymi zawodnikami. W czasie całej rozgrywki odpowiadają na 12 pytań i mają do dyspozycji trzy koła ratunkowe. Kwoty gwarantowane to 1000 zł, 40 000 zł i 1 mln złotych. Do tej pory główną nagrodę udało się zdobyć sześciu osobom:

Krzysztofowi Wójcikowi (2010)

Marii Romanek (2018),

Katarzynie Kant-Wysockiej (2019)

Jackowi Iwaszko (2021)

Tomaszowi Orzechowskiemu (2022).

Mateuszowi Żaboklickiemu (2024) Ostatni "milioner" wziął udział w odcinku, emitowanym w marcu. Jego ostatnie pytanie brzmiało:

Do czworonogów, czyli tetrapodów, nie zaliczamy...

A: Gadów;

B: Płazów;

C: Ptaków;

D: Owadów. Żaboklicki znał odpowiedź, a do przyjaciela zadzwonił tylko po to, żeby go pozdrowić na wizji. Tomasz Orzechowski wziął udział w programie w 2022 roku i wygrał milion złotych. Ostatnie pytanie, zadane mu przez Huberta Urbańskiego, brzmiało: Kto w połowie XIX wieku skomponował "Modlitwę dziewicy", utwór grany w Europie, w Stanach Zjednoczonych, ale najbardziej i do dziś popularny w Japonii? A: Franciszek Liszt z Raiding B: Edward Grieg z Bergen C: Robert Schumann z Zwickau D: Tekla Bądarzewska z Mławy. Orzechowski zaznaczył poprawną odpowiedź, czyli D i przeszedł do historii jako piąty z "milionerów" >>>

screen YT

"Jaka to melodia". Finał w trzy sekundy? To możliwe!

"Jaka to melodia" to program, emitowany na antenie TVP, którego prowadzącym przez lata był Robert Janowski. Jak wynika z najnowszych zapowiedzi medialnych, zastąpi Rafała Brzozowskiego w roli gospodarza. Janowski w 2017 roku nie zaakceptował warunków współpracy i na siedem lat zniknął z telewizji.

Tomasz Bednarek był pierwszym uczestnikiem w historii programu, który odgadywał tytuły piosenek w rekordowo krótkim czasie. Pierwszy raz pojawił się na wizji w 2007 roku i od swojego debiutu był uczestnikiem "Jaka to melodia" 30 razy. Bednarek wygrał nie tylko dużo pieniędzy, ale także samochód. Nagranie, w którym w finale zgaduje bezbłędnie tytuły 7 piosenek w zaledwie trzy sekundy, stało się hitem sieci i długo nikomu nie udało się pobić rekordu Bednarka. Pan Tomasz na godnego rywala musiał poczekać wiele lat. Bednarek jest rekordzista, jeśli chodzi o ilość występów w teleturnieju "Jaka to melodia", ale także z uwagi na czas, w jakim rozgrywał wielki finał. Odgadł 7 utworów w 3 sekundy i długo nikomu nie udało się nawet zbliżyć do tego wyniku >>> screen YT Karol Fedoruk, czyli kolejny finalista programu "Jaka to melodia" wyrównał rekord swojego poprzednika i również potrzebował jedynie trzech sekund, żeby wygrać główną nagrodę. Program z jego udziałem został wyemitowany 1 marca 2024 roku.

Jego udział w programie "Jeden z dziesięciu" odbił się szerokim echem w sieci. Teraz Artur Baranowski pojawił się w teleturnieju "Va banque"

Program "Jeden z dziesięciu" po raz pierwszy pojawił się na antenie TVP 3 czerwca 1994 roku. Przez program w ciągu lat przewinęło się wielu graczy, ale żaden z nich nie wzbudził tyle sensacji, co Artur Baranowski. Uczestnik zdobył w finale rekordową ilość punktów i odpowiedział na wszystkie 40 pytań, zadane przez Tadeusza Sznuka. Nikomu wcześniej się to nie udało, więc kiedy telewidzowie dowiedzieli się, że Baranowskiego zabraknie w trakcie emisji "Wielkiego Finału", to nie szczędzili kąśliwych komentarzy pod adresem TVP. Uczestnik z przyczyn losowych nie mógł dotrzeć na nagranie, a produkcja nie zadbała o przeniesienie nagrania na inny termin. Baranowski zdumiał telewidzów swoim występem w "Jeden dziesięciu", gdzie bezbłędnie odpowiedział na 40 finałowych pytań. Jego występ w "Va banque" nie przejdzie jednak do historii. Uczestnik nie wygrał programu i niezbyt dobrze radził sobie z odpowiedziami >>> screen YT Baranowski nie dał nam o sobie zapomnieć i pojawił się w programie "Va banque". Odcinek został wyemitowany 3 kwietnia o godzinie 18.05. Zwycięzca "Jednego z dziesięciu" poległ w teleturnieju. Być może formuła programu nie była dedykowana Baranowskiemu, a może zbyt wielkie wymagania w stosunku do uczestnika odcisnęły na nim swoje piętno.

Jesteście ciekawi, kto i co wygrał? Zobaczcie sylwetki najlepszych graczy, przechodząc do galerii zdjęć: