Koszmarny wypadek na Dolnym Śląsku. Na budowie mężczyzna spadł z dachu na inną osobę. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR

Do zdarzenia doszło we wtorek (2 kwietnia) około godz. 14:00 na terenie Ołdrzychowic Kłodzkich na Dolnym Śląsku. Na dachu jednego z remontowanych budynków najprawdopodobniej układano dachówki. Niestety, pracownik, który znajdował się na wysokości, z niewiadomych przyczyn stracił równowagę i runął na ziemię. W wyniku zdarzenia dwie osoby zostały poszkodowane.

Jak przekazuje mł. asp. Tobiasz Fąfara z Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku, mężczyzna spadł prosto na drugiego pracownika. Obaj poszkodowani zostali przetransportowani do placówek medycznych na Dolnym Śląsku.

- Jeden z mężczyzn został przewieziony śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala we Wrocławiu. Drugi został zawieziony karetką do Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju - dodaje policjant.