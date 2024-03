KGHM BC Polkowice z piątym mistrzostwem. Goni najbardziej utytułowane kluby w Polsce

– Doświadczenie zadecydowało o tym, że wygraliśmy mecz. To euroligowe i to w bojach finałowych. Mimo wszystko jesteśmy drużyną, która ma więcej ciężkich meczów za sobą. Po poprzednim sezonie, gdzie powinęła nam się noga i w finale przegraliśmy 2:3, bardzo mocno chcieliśmy odzyskać mistrzostwo dla Polkowic i to zrobiliśmy – podsumował trener Karol Kowalewski.

To piąty złoty medal klubu z Dolnego Śląska. Wcześniej zawodniczki BC triumfowały w latach 2013, 2018, 2019 i 2022. Na najwyższy stopień podium powróciły po rocznej przerwie.