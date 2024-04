Kamery monitorują przejazdy kolejowe we Wrocławiu, kierowcy dostają wysokie kary. Twierdzą jednak, że nie popełniają wykroczeń

Kamery we Wrocławiu rejestrują przejazd przez torowisko

Co grozi za przejazd na migających światłach? Wjechanie na przejazd kolejowy, za sygnalizator, na czerwonym migającym świetle lub w sytuacji, gdy po drugiej stronie nie ma możliwości kontynuowania jazdy, to kara 2000 złotych i 15 punktów karnych .

Do 41 w całej Polsce zwiększa się liczba skrzyżowań, na których zamontowane są rejestratory wjazdu na czerwonym świetle. Urządzenia pojawiły się nie tylko nad skrzyżowaniami drogowymi, ale także…

Kierowcy nie ufają kamerom. "Mandat 2000 zł za przejazd na niby czerwonym"

Na krzynkę mailową naszej redakcji przyszło wiele wiadomości dotyczących skrzyżowania ulicy Średzkiej. Kierowcom nie podoba się sposób, w jaki kamery alarmują o popełnionym wykroczeniu, ponieważ w niektórych przypadkach w ogóle do łamania przepisów nie dochodzi.

- Taka sytuacja spotkała mojego dziadka. Na załączonym zdjęciu widać, jak znajdował się w swoim samochodzie na przejeździe, gdy światła były wyłączone. Na kolejnym zdjęciu, 5 sekund później, gdy był już na środku przejazdu, światła były włączone. Nie mógł przewidzieć, że nagle się włączą. Droga z przodu także nie była zakorkowana, bo widzimy, że przed nim są trzy jadące pojazdy. Zaznaczam - jadące! Inna byłaby sytuacja gdyby droga przed nim była zakorkowana i wjechałby na tory, to nawet nie domagalibyśmy się racji, ale doskonale widać, że jest możliwy przejazd - pisze nam pan Szymon, oburzony kierowca.

Na pierwszym zdjęciu kierowca znajduje się tuż przed sygnalizatorem. Z prawej strony wyraźnie widać, że sygnalizacja jeszcze się nie uruchomiła. Czytelnik

Na drugim zdjęciu pojazd znajduje się już przy torach, za sygnalizatorem. Pulsacyjne światła są uruchomione, ale nastało to w momencie, gdy kierowca nawet nie mógł tego zobaczyć. Ma również swobodny przejazd przed sobą. Czy to kwalifikuje się na mandat? Czytelnik

Za co więc kierowca otrzymał wezwanie do zapłaty i punkty karne? Nawet, jeśli ułamek sekundy po wykonaniu zdjęcia, sygnalizacja się uruchomiła, to za mało czasu na prawidłową reakcję - ujrzenie czerwonych świateł i zatrzymanie pojazdu.