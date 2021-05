Joanna Wołosz nago! Takie zdjęcie zrobiła nie po raz pierwszy [GALERIA]

Joanna Wołosz tak świętowała mistrzostwo 2019 - nagim zdjęciem z pucharemWAŻNE - DO KOLEJNYCH ZDJĘĆ MOŻNA PRZEJŚĆ ZA POMOCĄ STRZAŁEK LUB GESTÓWJoanna Wołosz - rozgrywająca siatkarskiej reprezentacji Polski - wygrała z Imoco Volley Conegliano Ligę Mistrzów, pokonując w finale VakifBank Stambuł 3:2. Wcześniej Wołosz dwukrotnie zdobywała też mistrzostwo Włoch, a za każdym razem ten sukces świętowała w dość oryginalny sposób - zamieszczając w internecie zdjęcie, na którym jest naga i zakrywa się tylko pokaźnym pucharem. Chociaż potem deklarowała, że "już z tego wyrosła", to jednak po takim sukcesie znów to zrobiła. Zdjęcie błyskawicznie obiegło internet.

fot. Facebook - https://www.facebook.com/asiawoloszofficial/