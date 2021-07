Jest poważna oferta za Erika Exposito. Kontuzja wykluczyła go z meczu z Paide

AKTUALIZACJA

Erik Exposito jednak nie zagra w czwartek z estońskim Paide Linnameeskond w I rundzie eliminacji Ligi Konferencji UEFA. Jeszcze we wtorek rano wydawało się, że Hiszpan w środę wsiądzie do samolotu i to pomimo plotek transferowych na jego temat. Ostatecznie przegrał z kontuzją przywodziciela. Zresztą od pewnego czasu trenował indywidualnie. Jego absencja nie ma nic wspólnego z ewentualnym transferem.

Informację o ofercie za Exposito potwierdził nam dyrektor sportowy Śląska Wrocław Dariusz Sztylka, który stwierdził, że teraz wszystko zależy od akceptacji rady nadzorczej. Wygląda więc na to, że propozycja jest dla klubu bardzo interesująca. Na razie nie udało nam się ustalić, kto ani za ile chce pozyskać napastnika.

Dla Śląska byłby to dobry interes, bo kontrakt Hiszpana wygasa za rok. Władze klubu zaczęły z nim rozmawiać o przedłużeniu umowy, ale nowej parafki jeszcze nie było. Lepiej go sprzedać teraz i zarobić, niż patrzeć, jak za pół roku dogaduje się z kimś innym - już bez odstępnego. Chyba, że snajper zdecyduje się jednak został na Dolnym Śląsku dłużej.