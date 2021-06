Jeleń spacerujący po Wrocławiu: widok piękny, ale to niebezpieczne

Do widoku dzikich zwierząt w mieście wrocławianie zdążyli już się przyzwyczaić. Na Maślicach dzik wpadł do domu i poranił kobietę, Szczepin ma “swoje” lisy, dziki spacerują po al. Karkonoskiej. Ostatnio mieszkańcy ul. Klasztornej na Wojszycach obserwowali spacerującego tam jelenia szlachetnego. Ale chociaż takie widoki często wywołują życzliwe zainteresowanie, zdaniem specjalistów powinny mieszkańców miast niepokoić.

- Takie wchodzenie zwierząt do miasta, życie obok ludzi, jest dość nienaturalne i może być niebezpieczne. Zwierzęta powinny być w przyrodzie, a my w mieście. Wystarczy nie niszczyć ich siedlisk i wtedy pozostaną w swoim miejscu. Pandemia covid-19 pokazała to bardzo dobitnie - przekonuje dr Tomasz Kokurewicz adiunkt w Instytucie Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Naukowiec podkreśla, że to ludzie wchodzą zwierzętom w szkodę zajmując i niszcząc ich siedliska. A one muszą gdzieś żyć, zatem wchodzą do miasta. Takie zbliżenie daje zresztą dzikim zwierzętom szereg korzyści. - Szczególnie ssaki drapieżne mogą łatwo zdobywać pożywienie, które łatwo znaleźć w niezamkniętych śmietnikach. Z ich punktu widzenia żerowanie w takich miejscach zamiast samodzielnego polowania, to jest oszczędność energii, co przekłada się m.in. na liczbę młodych i ich większą przeżywalność - wyjaśnia Kokurewicz.