Jak zadbać o psa zimą, kiedy za oknem srogi mróz? 6 rzeczy, o których musisz wiedzieć

Zimowe miesiące to wyzwanie nie tylko dla ludzi, ale i dla psów. Dla niektórych ras mogą stać się prawdziwym wyzwaniem i wiązać się ze sporym dyskomfortem. Opady śniegu i minusowa temperatura powinny skłaniać nas do większej troski o czworonoga i zwracania uwagi na jego charakterystyczne zachowania. To priorytet nie tylko z uwagi na wygodę pupila, ale również jego zdrowie.

Niektóre rasy są bardziej wrażliwe na minusowe temperatury niż inne. Mowa tu o psach, które mają krótką sierść, ale i małą ilość tłuszczu podskórnego. Ponadto czworonogi o niewielkich rozmiarach mogą radzić sobie z mrozem gorzej niż duże rasy. Jakie mogą znaleźć się na liście?

chihuahua z uwagi na krótką sierść i niewielkie rozmiary

charty mają niski poziom tłuszczu podskórnego, ale i krótką sierść, więc są bardziej narażone na szybką utratę ciepła

dobermany bywają bardzo wrażliwe na zimno z uwagi na krótką sierść i smukła sylwetkę

boksery mają krótką sierść i podobnie jak charty oraz dobermany niską ilość tłuszczu podskórnego, więc są mniej odporne na zimno.

jamniki z uwagi na swoje krótkie łapy i krótką sierść miewają problemy z utrzymaniem temperatury w mroźne dni

