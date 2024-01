Jak oni się zmienili! Co słychać u bohaterów Świata według Kiepskich?

Do serialu zostali zaangażowani świetni aktorzy: Andrzej Grabowski, Krystyna Feldman czy Ryszard Kotys, którzy wcielali się w postacie stereotypowych Polaków, piętnując ich największe wady, takie jak: zazdrość, zawiść, alkoholizm, nieróbstwo czy chamstwo. Kiepscy mieszkają wraz z Paździochami i Arnoldem Boczkiem na osiedlu Kosmonautów, przy ulicy Ćwiartki 3/4 we Wrocławiu. Głowa rodziny, Ferdynand wciąż tłumaczy, że "nie ma pracy dla ludzi z jego wykształceniem" i godzinami siedzi przed telewizorem z Mocnym Fullem w rękach. Ojcu towarzyszy Walduś, który ma słabość do kulturystyki oraz piłki nożnej. Córka Mariola kupuje w hurtowych ilościach magazyny modowe i spotyka się z Łysym. Na całą rodzinę pracuje Halina, która jest pielęgniarką.

Z uwagi na to, że serial miał niemal 600 odcinków i był kręcony przez 24 lata, przez plan zdjęciowy przewinęło się mnóstwo postaci. Wśród pojawiających się aktorów wymienić można: