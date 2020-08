Jak będzie wyglądało rozpoczęcie roku szkolnego we Wrocławiu? Sprawdź

1 września ponad 65 tys. uczniów rozpocznie naukę we wrocławskich szkołach i ponad 17 tys. w przedszkolach. Jak będzie wyglądało rozpoczęcie roku szkolnego w czasie epidemii koronawirusa? To dyrektorzy wrocławskich placówek oświatowych są odpowiedzialni za bezpieczne ich funkcjonowania w czasie epidemii - wynika z wytycznych przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Co prawda - z jednej strony - dyrektorzy wrocławskich szkół, przedszkoli i żłobków, mają możliwość wprowadzenia u siebie zajęć hybrydowych, czyli dla części uczniów zdalnych, a dla pozostałych w klasach, lub zawiesić zajęcia, z jednoczesnym przejściem na pracę zdalną. Z drugiej strony, mogą to jednak zrobić w porozumieniu z magistratem i - co najistotniejsze - jeśli taka będzie rekomendacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu. Jak wynika z ostatnich komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, wrocławski powiat jest w sytuacji, która pozwala na powrót do tradycyjnych zajęć w szkołach. Jedynie w powiatach "żółtych" i "czerwonych" są wprowadzane dodatkowe obostrzenia i rozważane są mieszane sposoby prowadzenia zajęć. Mimo wielu pytań ze strony dyrektorów, zgody na inny sposób prowadzenia lekcji niż stacjonarny, nie ma. Tak więc wrocławskie dzieci i młodzież rozpoczną nowy rok szkolny w tradycyjny sposób. Pojawiły się nowe wytyczne GIS w sprawie przedszkoli. Czytamy w nich, że powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 metra kwadratowego, co spowoduje, że większa liczba dzieci będzie mogła przebywać w przedszkolach.Co może przesądzić o zawieszeniu działania szkoły, przedszkola lub żłobka? Wyjaśniamy dalej.

