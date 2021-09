III Parada Psów Wrocławskich „Hau are you?'' – gratka dla tych, co kochają psy

To impreza dla wszystkich, którzy już mają psa, ale też dla tych, którzy się do tego przymierzają. Chcemy im pokazać, jak mądrze wychowywać takiego przyjaciela, jak żyć z nim zgodnie pod jednym dachem i w jaki sposób dbać o niego – mówi Jolanta Niezgodzka z Rady Osiedla Stare Miasto, pomysłodawczyni i jedna z organizatorek III Parady Psów Wrocławskich „Hau are you?''.

Jak dodaje, takie psie spotkanie wymyśliła w 2018 roku wspólnie z Aleksandrą Cukier, rzeczniczką Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu.

Inspiracją była odbywająca się w Warszawie Parada Psów Łaciatych i Kundelków. Pierwsza i druga edycja wrocławskiej Parady okazały się wielkim sukcesem – wzięło w nich udział kilkaset osób z psami i psich przyjaciół, którzy akurat nie mieli własnego czworonoga. Impreza tak bardzo się spodobała, że gdy w roku 2020 organizatorki z powodu pandemii musiały ją odwołać, odebrały masę mejli i telefonów od osób, które nie mogły się z tym pogodzić.