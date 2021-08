III liga. Znów szóstka Ślęzy (Piast Żmigród - Lechia, Pniówek - Zagłębie II, Ślęza - Karkonosze, Foto-Higiena - Górnik II, Miedź II - Warta)

Ślęza Wrocław w każdym meczu potwierdza swoje II-ligowe aspiracje. Tym razem wbiła sześć goli beniaminkowi, Karkonoszom Jelenia Góra. W trzech ostatnich meczach podopieczni Grzegorza Kowalskiego strzelili 14 goli, chociaż trzeba zaznaczyć, że zmierzyli się z dwoma zespołami, które w poprzednim sezonie wywalczyły awans z IV do III ligi.

- To był dobry mecz w naszym wykonaniu. Kontrolowaliśmy grę i byliśmy dość skuteczni by strzelić sześć bramek. W trudnych momentach zachowaliśmy czujność w defensywie. Będziemy dążyć do tego, by takie spotkania były standardem. Powoli budujemy swój styl. Z każdym meczem będziemy silniejsi - powiedział po meczu trener bramkarzy Ślęzy Marcin Herc.

W innym nastroju był oczywiście szkoleniowiec Karkonoszy Ołeksandr Szeweluchin. - Chcieliśmy zagrać dziś swoje, z akcentem na obronę... Wynik na tablicy to jednak 0:6. Przegraliśmy wysoko i tak to wygląda - stwierdził były zawodnik Górnika Zabrze.