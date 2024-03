Hubert Hurkacz: Sukces w tenisie? Wielkiego Szlema przedkładam trochę nad igrzyska

Dla wrocławianina Huberta Hurkacza igrzyska olimpijskie w Paryżu będą bardzo pracowitym czasem. Zagra bowiem zarówno w turnieju singlowym, jak i w mikście (z Igą Świątek) i w deblu (z Janem Zielińskim).

- Igrzyska to wyjątkowe wydarzenie. Można tam spotkać wielu fenomenalnych sportowców z Polski i z zagranicy. Będzie to dla mnie wyjątkowy start i wyjątkowa możliwość reprezentowania kraju. Mikst z Igą i debel z Jankiem Zielińskim. Jeśli jeśli chodzi o sukces tenisowy, to szlem byłby trochę przed igrzyskami, wiadomo jednak że olimpiada to coś niezapomnianego. Zdobycie medalu byłoby wyjątkowe - powiedział Hurkacz przy okazji rozstrzygnięcia plebiscytu sportowego Gazety Wrocławskiej.