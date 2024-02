Hanna Mazur - dolnośląski talent z Dusznik-Zdroju - nagrodzona przez PKOl

Hanna Mazur nagrodzona przez PKOl. Wielki talent z Dusznik-Zdroju z Zimowych Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich przywiozła brązowy medal.

Hanna Mazur w tym roku skończy 16 lat. Trenuje łyżwiarstwo szybkie. Już dziś wiadomo, że to talent czystej wody, a ostatnie miesiące były dla niej niezwykle udane. Pod koniec stycznia zdobyła brązowy medal podczas IV Zimowych Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w Gangwon na dystansie 1500 m na torze długim. Świetnie radzi sobie jednak także na torze krótkim, w short tracku. W styczniu 2023 roku przywiozła dwa krążki z XVI Zimowego Festiwalu Olimpijskiego Młodzieży we Włoszech. Oba wywalczone właśnie w short tracku - złoto na 1500m i srebro na 1000m. Na trzecim miejscu zakończyła klasyfikację generalną Pucharu Świata Juniorów na torze długim. Stawała na podium zawodów PŚ we Włoszech i w Japonii. Jej rodzice to byli sportowcy. Ojciec Hanny to wielokrotny medalista mistrzostw Polski w łyżwiarstwie szybkim, zaś mama Agnieszka Ziemczonek specjalizowała się w narciarstwie alpejskim. Zresztą pani Agnieszka jest dziś jej trenerką, a także prezeską UKS-u Orlicy Duszniki-Zdrój, którego to klubu barwy reprezentuje Hania.

Po ostatnim sukcesie na młodzieżowych igrzyskach nastolatka z Dolnego Śląska została zaproszona do siedziby Polskiego Komitetu Olimpijskiego, gdzie z rąk prezesa Radosława Piesiewicza otrzymała we wtorek czek na 12 tys. zł. Tyle samo dostała jej mama i trenera i - osobno - klub UKS Orlica. – To były wspaniałe igrzyska dla Młodzieżowej Reprezentacji Polski, która w Korei Południowej rozpoczęła kolejny rozdział historii polskiego ruchu olimpijskiego. Zdobyliśmy trzy medale – to coś niebywałego, o czym do tej pory mogliśmy tylko pomarzyć. Mamy wspaniałą młodzież, która pokazuje, że trzeba w nią wierzyć i dawać im możliwości do rozwoju, a sukcesy przyjdą. Bo woli walki i talentu nie można im odmówić. Serdecznie dziękuję polskim młodym olimpijczykom oraz im sztabom szkoleniowym za wielkie emocje, których dostarczyli nam swoimi występami w Korei Południowej – powiedział Piesiewicz, cytowany przez portal olimpijski.pl. – Po raz kolejny młodzież udowodniła nam, że mamy uzdolnione zawodniczki i zawodników, z czego jesteśmy bardzo dumni. Dziękuję Wam za te emocje i wielką wolę walki. Jesteście wspaniałą młodzieżą. Waszym rodzicom dziękuję za to, że wspierają, pomagają i wychowują Was, bo tak zdyscyplinowanej i zmotywowanej młodzieży dawno nie było. To wszystko zaczyna się w domu i z domu się wynosi takie zachowania. Dziękuję Państwu, ale także trenerom i klubom – dodał szef PKOl-u.

- Naprawdę się nie spodziewałam, że (w Gangwon - przyp. jg) to będzie 1500m. Jestem bardzo zadowolona. Lubię ten dystans. Na wszystko, co mam, mogę obiecać, że to początek sukcesów. Dużo osób mówi, że jestem wybuchowa, emocjonalna. Tak mówią moi rodzice. Agresywna, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Bardzo lubię gadać. Można mi zadać 100 pytań, a ja odpowiem na 110. Kocham odpowiadać na pytania i kocham ludzie - uśmiechała się Hanna Mazur przepytywana przed kamerą przez reportera Polsatu. Z wielkim zainteresowaniem będzie obserwować dalszy rozwój jej kariery.

