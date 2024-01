Grzegorz Widanka: Polskie pływanie stać w Paryżu na dwa medale (WIDEO)

- W pewnym momencie stwierdziłem, że będę rezygnował z seniorskiego szkolenia. Nie ukrywam, że Tokio dało mi mocno w kość. Chodzi o tę sytuację wynikającą ze złego zgłoszenia Polskiego Związku Pływackiego, kiedy już tam na miejscu musieliśmy odesłać szóstkę zawodników z Japonii do Polski. To wszystko w atmosferze totalnego przygnębienia, łez, rozterek. My - jako trenerzy - musieliśmy podjąć decyzję kogo mamy cofnąć do domu. Dla mnie to był potworny stres. Trzy noce nie mogłem spokojnie zasnąć. Do dziś, gdy o tym myślę, to sądzę, że już dość - mówi Grzegorz Widanka, trener Juvenii Wrocław, który przygotowuje do igrzysk Dominikę Sztanderę.

Polskie pływanie medalu na igrzyskach nie miało od 2004 roku. Widanka twierdzi jednak, że w tym roku jest szansa, byśmy z olimpijskiego basenu wyłowili dwa krążki.

- Wiele wskazuje na to, że to młode pokolenie jest zdolne tego, aby ten medal z Paryża przywieźć. Gdybym miał wyrokować, wyrazić marzenia, to myślę, że możemy liczyć na cztery finały i być może dwa medale - mówi Widanka.

A na co stać Dominikę Sztanderę?

- Finał igrzysk olimpijskiej to wielkie marzenie. Będzie trudniej niż na mistrzostwach świata (tam udało się wejść do finału - przyp. JG). Na igrzyska wszyscy się zbroją - twierdzi Widanka.