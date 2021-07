Gliniarz naścienny – wygląda jak zmutowany szerszeń. Czy jego jad jest tak niebezpieczny jak szerszenia lub osy?

Po komarze tygrysim i szerszeniu azjatyckim gliniarz naścienny to kolejny owad, o którym rozpisują się media. Ze względu na zmiany klimatu oraz rozwój transportu do Polski dociera coraz więcej egzotycznych owadów. Gliniarz to jeden z przykładów.

Gliniarz naścienny – czym jest? Jak wygląda?

Gliniarz naścienny to smukły owad, który przypomina wyglądem osę lub szerszenia:

jest całkiem duży, mierzy od 18 do 19 milimetrów;

ma smukły tułów i odwłok;

w większości jest czarny, tylko stylik łączący tułów i odwłok jest żółty;

nogi owada mają żółto-czarne pasy.

Gliniarz naścienny należy do rodziny Sphecidae czyli grzebaczowatych (Sceliphron destillatorium). To oznacza, że ma umiejętność budowania gniazd. Owad odżywia się głównie pająkami.

Gliniarz naścienny wśród entomologów jest znany także jako szczerklin pająkówek.