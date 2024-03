Gdzie się leczyć w Wielkanoc? Tu we Wrocławiu możesz poprosić o pomoc. Lista punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oprac. Monika Fajge

Z pomocy takich placówek można skorzystać w razie nagłego zachorowania. Wojciech Matusik / Polska Press - zdjęcie ilustracyjne

Wielkanoc to kilka dni wolnych, w czasie których nie pracują przychodnie POZ. O kontakt z lekarzem rodzinnym może być więc trudno. Co zrobić, jeśli podczas świąt złapie nas grypa, ulegniemy wypadkowi, czy dopadnie nas gorączka? We Wrocławiu działają punkty nocnej i świątecznej opieki medycznej. Gdzie i kiedy będą otwarte?