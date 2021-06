Gdzie nie będzie prądu w dolnośląskim 29.06? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (29.06 1:07) nie ma prądu w dolnośląskim?

powiat legnicki

JERZMANOWICE, OKMIANY, KRZYWA, WITOW, OSETNICA

od 28.06 godz. 23:00 do 29.06 godz. 2:00

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Jelenia Góra

JELENIA GÓRA, ul. Trzcińska od 1 do 19, Wrocławska sklep z materiałami dekarskimi.

29.06 od godz. 8:00 do 14:00

JELENIA GÓRA, ul. Cieplicka parzyste od 106 do 126, nieparzyste od 97 do 137, place budowy, Orla 11.

29.06 od godz. 8:30 do 12:00

JELENIA GÓRA, ul. Wiejska od 1 do 15, Paderewskiego od 1 do 10.

30.06 od godz. 8:00 do 14:00

Legnica

Legnica ul. Nowodworska Firma REM-EL

29.06 od godz. 9:00 do 13:00

Wrocław

Wrocław Krzyki: Grota-Roweckiego od 2 do 32 i od 13 do 41, Spokojna od 1 do 19 i od 2 do 38, Oraczy od 1 do 15 nieparzyste, Przystankowa, Świt, Motylkowa 1.

29.06 od godz. 7:00 do 16:00