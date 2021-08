Escape roomy we Wrocławiu dla początkujących. Gdzie wybrać się na początek swojej przygody z pokojami zagadek? [OPISY, ADRESY]

Od otwarcia pierwszego escape roomu we Wrocławiu w 2014 roku minęło sporo czasu. Obecnie w naszym mieście jest ich około 50. Wybraliśmy dla Was te, w których na rozwiązanie zagadek uczestnicy mają od 45 do 90 minut. Idealne dla początkujących.Zobacz na kolejnych slajdach propozycje wrocławskich escape roomów - posługuj się gestami, klawiszami strzałek albo myszkąZestawienie powstało przy współpracy z lockme.pl

Pawel Relikowski / Polska Press