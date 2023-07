Erik Exposito znów się nie dogadał i wraca do Śląska Wrocław

Erik Exposito wraca do Śląska Wrocław i (na razie) nigdzie się nie wybiera. W środę drużyna zaczyna mikrocykl przed meczem z Koroną Kielce (24.07) i Hiszpan ma już trenować z drużyną. Nie był na sparingu Erzgebirge Aue (1:2), bo pojechał negocjować kontrakt z FC Baniyas (Zjednoczone Emiraty Arabskie). Znów jednak z tego nic nie wyszło, więc napastnik się zabrał i wraca do Wrocławia.

Tuż przed meczem w Niemczech trener Jacek Magiera w rozmowie z Canal+ stwierdził:

- Jeżeli teraz wróci, to już nie będzie mojej zgody na to, żeby gdzieś znowu wyjeżdżał w ostatnich godzinach. Z szacunku do drużyny, z szacunku do zespołu.

Wygląda więc na to, że - przynajmniej chwilowo - ta saga się skończyła, no chyba że Exposito dogada się z kimś będąc tu, na miejscu, we Wrocławiu. Nie jest bowiem tajemnicą, że Śląsk jest dość zdeterminowany, by skreślić tego piłkarza z listy płac. Nic dziwnego - zarabia w końcu ok. 120 tys. zł miesięcznie.