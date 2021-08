Ekologia, murale i wsparcie dla małych pacjentów onkologicznych. Brave Kids przed finałowymi wydarzeniami 12 edycji festiwalu

– To będzie głos młodych ludzi i jednocześnie ekologiczny manifest – tak o plastikowej instalacji mówi Agnieszka Ćwieląg, instruktorka artystyczna warsztatów Brave Kids. - Do rzeźby wykorzystamy plastikowe butelki, które udało nam się zebrać z pomocą Wrocławian. Łącznie to 20 worków o pojemności 120 litrów.

Instalacja zostanie w pełni zaprezentowana podczas happeningu, który przejdzie po placu Wolności 28 sierpnia. Weźmie w nim udział kilkunastoosobowa grupa dzieci i młodzieży, która pracowała nad plastikową, ruchomą rzeźbą. Poza uczestnikami warsztatów w wydarzeniu wystąpi 150 młodych artystów z całej Polski.

29 sierpnia uczestnicy festiwalu wezmą udział w przedstawieniu, które odbędzie się przed siedzibą dziecięcego centrum onkologicznego „Przylądek Nadziei”. Po występie wyruszą w stronę 9 scen plenerowych, gdzie dadzą kolejne występy. Artystów możemy więc spodziewać się na Przedmieściu Oławskim, Szczepinie, Brochowie, Strachocinie, Zakrzowie, Złotnikach, Ołbinie, Dąbiu i w Parku Południowym.