Egzamin ósmoklasisty 2024 - język polski. Jakie zadania sprawiły problem uczniom podstawówek? Zobacz ARKUSZE i ODPOWIEDZI

Internauci informują, że uczniowie na rozprawce w zadaniu pisemnym musieli odnieść się do "Kamieni na Szaniec" Aleksandra Kamińskiego. To opowieść o trzech warszawskich maturzystach, "Rudym", "Alku" i "Zośce", którzy w trakcie II wojny światowej działali w ramach Szarych Szeregów, harcerskiej organizacji prowadzącej akcje dywersyjne.

We wtorek (14 maja) o godz. 9 rozpoczął się egzamin z języka polskiego. Składa się z dwóch części:

Egzamin ósmoklasisty trwa 120 minut . Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla uczniów z dysleksją, może być przedłużony do 180 minut. Dla uczniów z Ukrainy egzamin może być przedłużony do 210 minut.

Absolwenci szkół podstawowych, starający się dostać do szkoły średniej lub szkoły zawodowej, muszą dobrze spisać się na trzech różnych płaszczyznach. To oceny ze świadectwa (40 proc.), punkty za specjalne osiągnięcia w nauce (10 proc.) i procentowy rezultat z egzaminu ósmoklasisty (50 proc. maksymalnej liczby punktów rekrutacyjnych). Egzamin ma więc duży wpływ na dostanie się do wybranej szkoły.