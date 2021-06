Dzisiaj do godz. 16.00 prądu może nie być na: Melisowej (od 11 do 91 i od 14 do 90), Parafialnej (od 23 do 57 i od 44 do 46), Nenckiego, Uczniowskiej, Storczykowej, Radarowej, Cieszyńskiego (od 12 do 20 i od 13 do 21), Wojrowickiej (od 2 do 6, parzyste), Sienkiewicza (od 33 do 55 i od 86 do 92), Benedyktyńskiej (numer 24 i od 28 do 34) i Górnickiego (od 2 do 12 parzyste).