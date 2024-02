Dziewczyny i żony piłkarzy Śląska Wrocław. Zobacz zdjęcia (wiosna 2024)

Dziewczyna piłkarza - najlepszy zawód na świecie? Czy to prawda? Tak twierdzą złośliwi, lecz ile w tym prawdy... Tego nie wiemy. Postanowiliśmy jednak przyjrzeć się żonom i dziewczynom piłkarzy Śląska.

Termin WAG's już od dawna na stałe wpisał się w futbolowy słownik. WAS's, czyli - z angielskiego - Wives and Girlfriends oznacza "żony i dziewczyny". Ich galerie już regularnie pojawiają się w internecie przy okazji dużych turniejów.

Jeśli chodzi o WAG's piłkarzy Śląska to najgłośniej było w ostatnim czasie o Oli Mizgalskiej, partnerce Mateusza Żukowskiego. To instagramerka, influencerka, która zasłynęła tym, że na jednym z filmów jadła... kamień z czajnika. Całe zamieszanie sprawiło, że jej partner został na moment odsunięty od gry w pierwszym zespole.

Z pewnością warto też zwrócić uwagę na dziewczynę Petra Pokornego, która swego czasu na Słowacji startowała w wyborach miss, a teraz także jest znaną influencerką.

Są jednak i mniej znane w internecie kobiety, które wspierają na co dzień swoich mężczyzn-piłkarzy. Bo jak wiadomo, za każdym męskim sukcesem, stoi jakaś kobieta. A Śląsk jest w końcu liderem...