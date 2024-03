Dzień Teściowej 2024 i najlepsze memy jakie zrodził Internet - lepiej nie pokazujcie ich swoim przyszywanym "mamusiom" MR

Dzień Teściowej już 5 marca. W związku z tym przygotowaliśmy dla Was galerię memów z przymrużeniem oka o "mamusiach". I choć czasem lubią ingerować w życie "młodych" to czym byłoby życie bez teściowych. Co ciekawe dzień Teściowej po raz pierwszy obchodzono w 1934 roku w Teksasie, z inicjatywy jednego z redaktorów lokalnej gazety. Później święto nieco zanikło i odrodziło się w latach 80. we Francji.