Dzień Kobiet! Złóż życzenia bliskim kobietom, zabłyśnij dowcipem, pięknym wierszem [GOTOWE ŻYCZENIA]

By się spełniły Twoje życzenia, by się ziściły Twoje marzenia, by uśmiech często gościł na Twej twarzy, byś zdobyła w życiu, szczyt swoich marzeń wszystko, co chciałabyś by się zdarzyło wszystko czego pragniesz by Twoim było.Dla Ciebie wszystek słońca blask, dla Ciebie niebo pełne gwiazd, dla Ciebie wszystkie moje sny, dla mnie, kochana, tylko Ty! Jest w roku taki dzień, w którym smutki idą w cień, więc z okazji tego dnia posłuchaj co Ci życzę ja: dużo zdrowia i radości, szczęścia w życiu i miłości, moc najpiękniejszych wrażeń i spełnienia wszystkich marzeń.Każdego roku o tej samej porze każdy Ci życzy co tylko może. Ja korzystając z tej sposobności, życzę Ci szczęścia, dużo radości, to, czego pragniesz, by się spełniło, A to, co kochasz, by Twoim było! Czytaj dalej pod zdjęciem poniżej

pixabay/zdjęcie ilustracyjne