Działka obok Arkad Wrocławskich zostanie zabudowana. Teraz jest tam warsztat

Znana firma deweloperska Develia do której należą m.in. Arkady Wrocławskie i część Sky Tower, wykupiła prawo do użytkowania wieczystego działki przy ul. Komandorskiej 7-11 i prawo własności do mieszczącego się tam budynku. Na kupionej za kwotę blisko 24 mln zł brutto działce znajduje się obecnie warsztat samochodowy.

Co się z nim stanie? Jak mówi nam przedstawiciel dewelopera, Michał Poręcki, warsztat zostanie wyburzony.

Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, ale wstępnie rozważana jest opcja budowy na działce o powierzchni 0,2349 ha, obiektu z 200 lokalami, przeznaczonymi na wynajem. Planowany termin rozpoczęcia realizacji tej inwestycji to druga połowa 2023 roku.