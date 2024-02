Druga rocznica wybuchu wojny na Ukrainie. Zobacz zdjęcia z wydarzeń we Wrocławiu, gdy przyjechali uchodźcy

Choć o napiętej sytuacji na granicy rosyjsko-ukraińskiej mówiło się już od grudnia 2021 roku, to każdy z niedowierzaniem przecierał oczy, gdy rosyjska armia wkroczyła na teren Ukrainy.

W kilkadziesiąt godzin po agresji do Polski zaczęli przyjeżdżać pierwsi uchodźcy. Dla wszystkich – Polaków i Ukraińców – to były trudne chwile, wypełnione strachem, bezradnością i niewiedzą, jak to się dalej potoczy.

Polacy nie wahali się ani chwili i szeroko otworzyli swoje serca widząc krzywdę niewinnych. W mediach na całym świecie można było przeczytać, że wyznaczyliśmy nowe standardy pomocy humanitarnej, stając się punktem odniesienia dla innych.