Dostałeś wypłatę? Wypłaciłeś gotówkę z bankomatu? Sprawdź, czy trafiłeś na banknot wart tysiące złotych

"Najczęściej to, co ludzie znajdują na banknotach, jest to numer jednolity, czyli 7 tych samych cyfr w numerze seryjnym, to tzw. solidy. Najlepszy, na jaki możemy trafić - numer seryjny z samymi siódemkami. Jest najbardziej poszukiwany, bo 7 to szczęśliwa liczba" - mówi Mateusz Wójcicki z salonu numizmatycznego przy ul. Zwiadowców na wrocławskim Ołtaszynie.