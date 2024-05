Dolny Śląsk: Szokująca próba porwania dziecka ze szkoły koło Głogowa! Pięciu mężczyzn chciało uprowadzić 10-latka. Na zlecenie?

- Gdy już dojeżdżałem do wioski, drogę zajechało mi czarne BMW na obcych numerach. Robiło to raz z jednej, raz z drugiej strony. Próbowało mnie powstrzymać przed zjazdem do szkoły – opowiada nam mężczyzna. - Zatrzymałem więc samochód na drodze i pobiegłem na teren szkoły. W pogoń za mną puściło się pięciu bandytów, a jeden albo dwóch mieli przy paskach coś na kształt broni. Jeden krzyknął do mnie, że albo wydam syna, albo zginę. Dobiegłem ile tchu do wejścia do szkoły. Na szczęście za szybą stała pani dyrektor i pani psycholog i widziały co się dzieje – relacjonuje zajście sprzed kilku dni.