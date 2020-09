Dolny Śląsk: Straż graniczna zatrzymała transporty uchodźców

Cudzoziemcy dostali się nielegalnie do Serbii, a następnie do Polski przyjechali ukryci w przestrzeni ładunkowej pojazdu ciężarowego. Kilkanaście godzin jechali ukryci pomiędzy wypełnionymi workami. Z ich relacji wynika, że jechali przez Słowację do Polski. - Cudzoziemcy będąc już w naszym kraju zostali wysadzeni w lesie, gdzie oczekiwali na kolejne pojazdy, którymi mieli dostać się nielegalnie do Niemiec - tłumaczą w Straży Granicznej.

Natomiast 27-letni kierowca, który przewoził nielegalnych migrantów usłyszał zarzut udzielenia pomocy cudzoziemcom w usiłowaniu przekroczenia granicy państwowej z Polski do Niemiec wbrew obowiązującym przepisom. Kierowca także się przyznał i dobrowolnie poddał się karze 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Będzie musiał również zapłacić 800 zł kary grzywny.

Kolejnych dwóch nielegalnych migrantów zatrzymano w środę w Bielanach Wrocławskich. Przyjechali do Polski razem z transportem sanitariatów. O pasażerach na gapę służby powiadomił kierowca tira, w którego naczepie podróżowali. - Funkcjonariusze Straży Granicznej z Wrocławia ustalili, że są to obywatele Afganistanu w wieku 41 i 45 lat, którzy do Polski dostali się nielegalnie w transporcie jadącym z Bułgarii poprzez Rumunię, Węgry, Słowację i Czechy. Prawdopodobnie do naczepy tira wsiedli na Słowacji, gdzie kierowca miał kilkugodzinna przerwę. Liczyli, że samochodem tym dojadą do Niemiec - mówi Konieczniak.