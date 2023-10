Dolny Śląsk: Akcja ratowników górskich w Sudetach. Nie udało się uratować życia turysty

Akcja GOPR w Rudawach Janowickich

To nie pierwszy przypadek, gdy na szlaku doszło go zawału serca u turysty. Latem opisywaliśmy dramatyczną akcję pod Śnieżką. O uratowaniu życia turysty, który dostał ataku serca na trasie na Śnieżkę, przeczytacie TUTAJ

Do działań zostały zadysponowane zespoły ratowników górskich wraz z ratownikiem medycznym oraz Zespół Pogotowia Ratunkowego, który został przetransportowany na miejsce zdarzenia. Pomimo usilnych starań, poszkodowanego nie udało się uratować - relacjonują ratownicy GOPR.

Ratowników GOPR wezwano pilnie we wtorek (11 października) około godz. 17.30. W rejonie Starościńskich Skał u jednego z turystów doszło do nagłego zatrzymania krążenia.

Rudawy Janowickie piękne miejsce na jesienne wycieczki

Rudawy Janowickie na Dolnym Śląsku, w których doszło do dramatu, jesienią przyciągają tysiące turystów. Przyjeżdżają specjalnie, by wędrować zalesionymi szlakami i podziwiać jesienne barwy drzew. Najpopularniejszymi szlakami są wyprawy w Starościńskie Skały oraz na Krzyżną Górę, Sokoliki oraz do Schroniska Szwajcarka.

