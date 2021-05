Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Dolnoślązacy wśród najbardziej zadłużonych w Polsce. Oto rekordziści

Nasze nieopłacone rachunki i raty kredytów, mimo możliwości skorzystania z wakacji kredytowych znacznie przekroczyły już 80 mld zł, wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. W ostatnim roku na zawartość portfeli Polaków wpłynęła głównie pandemia. Część osób straciła pracę i nie znalazła nowej, co dotknęło zawłaszcza zatrudnionych w gastronomii, transporcie czy turystyce, lub zmieniła zajęcie ze względu na redukcje w dotychczasowych firmach. Niestety Dolny Śląsk znajduje się w pierwszej trójce regionów, w których liczba dłużników na tysiąc mieszkańców, a także suma ich długów należą do najwyższych w kraju.



