Dolnośląski kurator: Dobrze, że dzieci wracają do szkół. Wspieramy dyrektorów! Zgoda na nauczanie hybrydowe tylko w jednej szkole

- Wracamy do kształcenia stacjonarnego, które jest nawet w obecnej sytuacji, są korzystniejsze dla uczniów od nauczania zdalnego - przekonuje Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty. Podkreślając, że wygramy walkę z koronawirusem, obiecuje wsparcie dla dyrektorów w kontakcie z sanepidem w razie zachorowań w ich placówkach. Na Dolnym Śląsku tylko jedna szkoła dostała zgodę na nauczanie hybrydowe – Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Świdnicy.

- To rok szczególnie trudny i pracowity ze względu na epidemię koronawirusa, ale wracamy do kształcenia stacjonarnego, które jest bardziej naturalne i efektywne od nauczania zdalnego – powiedział Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty, na konferencji prasowej zwołanej w związku z rozpoczynającym się jutro nowym rokiem szkolnym w dolnośląskich szkołach. Tylko we Wrocławiu 1 września do szkół pójdzie około 65 tysięcy uczniów.

Jak podkreślił kurator, szkoły i ich personel są dobrze przygotowane na powrót dzieci i młodzieży, a długotrwała ich izolacja źle wpływa na ich psychikę i rozwój. - Robimy to pamiętając jednocześnie o ryzykach z jakimi powrót do szkół jest obarczony z powodu koronawirusa – powiedział Kowalczyk. Jego zdaniem jednak, wytyczne MEN są na tyle konkretne, że stanowią jasny schemat postępowania w razie pojawienia się ognisk zachorowań. Kurator podkreślił wsparcie ze strony rządu dla szkół, w tym dostarczenie 4 mln litrów płynu dezynfekcyjnego i 50 mln maseczek w całym kraju, ale przypomniał jednocześnie, że zapewnienie środków ochrony leży po stronie samorządów.