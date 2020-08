Dolnośląski kurator do dyrektorów szkół: Wytrwałości, cierpliwości, konsekwencji

Oto pełna treść listu kuratora do dyrektorów szkół na Dolnym Śląsku:

Szanowni Państwo Dyrektorzy! Koleżanki i Koledzy!

1 września rozpoczyna się nowy rok szkolny 2020/2021. Rok jak zawsze pracowity, ale wyjątkowo trudny, stojący bowiem pod znakiem zmagań z pandemią koronawirusa. Wracamy do nauczania stacjonarnego, które jest bardziej efektywne, służy socjalizacji, zabezpiecza przed negatywnymi skutkami długotrwałej izolacji. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom większości społeczeństwa. Postępujemy jak wiele innych krajów Unii Europejskiej. Przepisy prawa oraz wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej uwzględniają różne warianty rozwoju sytuacji, tak lokalnie jak i w skali całego kraju.

My, kadra zarządzająca oświatą, mierzymy się z bezprecedensowym wyzwaniem, zdajemy egzamin z przywództwa i kompetencji kierowniczych, z mądrości i zaangażowania, solidarności i dyscypliny. Ważne jest, aby:

· Podejmować racjonalne i adekwatne do sytuacji decyzje, dawać przykład odpowiedzialności, spokoju, opanowania i troski.

· Realizować rekomendacje władz państwowych, respektować przepisy prawa (szczególnie zawarte w rozporządzeniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

· Wsłuchiwać się w głos środowiska oświatowego, brać pod uwagę głos nauczycieli, rodziców i uczniów (zwłaszcza przy opracowywaniu i modyfikowaniu regulaminu działania szkoły podczas epidemii koronawirusa).

· Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczestników szkolnych wspólnot. W szczególności warto zakupić nauczycielom półprzyłbice zasłaniające nos i usta, ale nie zakrywające oczu i okularów. Przepisy nie zabraniają wprowadzania przez dyrektora dodatkowych zabezpieczeń; ważne, aby były one konsultowane z nauczycielami, rodzicami, samorządem uczniowskim.

· Często odwiedzać strony internetowe z wiarygodnymi i ważnymi informacjami, w tym szczególnie www.men.gov.pl oraz www. kuratorium.wroclaw.pl.

· Instruować uczniów, rodziców i pracowników na temat postępowania w czasie pandemii i zachowania na terenie szkoły, przedszkola, placówki.

· Tak organizować pracę jednostki, aby w miarę możliwości utrzymywać dystans, ograniczać mobilność i gromadzenie się osób, zmniejszać liczbę osób postronnych na terenie szkoły. Optymalnym, choć nie wszędzie możliwym do wdrożenia rozwiązaniem, jest prowadzenie zajęć jednego oddziału w jednej sali. Posiedzenia rad pedagogicznych mogą odbywać się rzadziej i krócej, także on-line. W kontaktach z rodzicami warto preferować komunikację zdalną (poczta elektroniczna, telefon, komunikatory).

· Dbać o funkcjonalność urządzeń sanitarnych. Do 10 września można aplikować o płyn dezynfekcyjny i maseczki ochronne do Ministerstwa Zdrowia (stosowna informacja znajduje się na stronie internetowej MEN).

Pomocą będą służyć Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne. Każdy dyrektor szkoły, przedszkola, placówki otrzyma specjalny telefon („gorącą linię”) dedykowany jednostce, aby komunikować się z Sanepidem w ważnych i pilnych sprawach. Numer ten otrzymacie Państwo pocztą elektroniczną. Warto pamiętać, że to od opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zależy zmiana sposobu nauczania ze stacjonarnego na hybrydowy lub zdalny. Służby sanitarne kierowane przez Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na spotkaniu z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty w dniu 21 sierpnia br. zobowiązały się do szybkiego działania w przypadkach wymagających interwencji i wdrożenia postępowania epidemiologicznego.

Możecie Państwo liczyć także na wsparcie ze strony Kuratorium Oświaty. Będziemy systematycznie służyć dobrą radą, życzliwą pomocą i użyteczną, aktualną informacją (korespondencja e-mail, strona internetowa www.kuratorium.wroclaw.pl,

Kontakt telefoniczny, a także osobisty - w ważnych sprawach, po uprzednim umówieniu się). W tym roku dbając o bezpieczeństwo uczestników nie organizujemy w końcu sierpnia tradycyjnych, dużych spotkań z kadrą kierowniczą szkół, przedszkoli i placówek. Wszystkie prezentacje zawierające podsumowanie roku szkolnego 2019/2020 na Dolnym Śląsku oraz planowane działania w nowym roku szkolnym, a także ważne komunikaty zostaną umieszczone na stronie internetowej kuratorium oświaty.

Po 10 września zorganizowane zostaną spotkania w rejonach wizytacyjnych. Oprócz ważnych informacji przekazanych bądź przypomnianych przez wizytatorów spotkania te staną się forum dyskusji o funkcjonowaniu jednostek oświaty w czasie epidemii oraz wymiany doświadczeń i popularyzacji dobrych praktyk. Jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego uruchomimy elektroniczny formularz, za pośrednictwem którego możliwe będzie zadawanie pytań adresowanych tak do Kuratorium Oświaty jak i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Na każde pytanie zostanie udzielona odpowiedź, a pytania i odpowiedzi odnoszące się także do innych szkół, przedszkoli placówek zostaną umieszczone na stronie internetowej kuratorium. Proszę, aby przed zadaniem pytania zapoznać się z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami (jest ich 50 na stronie www.men.gov.pl), a także poddać uważnej lekturze wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej oraz stosowne przepisy prawa.

W nowym roku szkolnym, który stanowić będzie nie lada wyzwanie, życzę Państwu Dyrektorom, społecznościom szkolnym i wszystkim członkom naszej dolnośląskiej oświatowej rodziny, nade wszystko zdrowia. Życzę wytrwałości, cierpliwości, konsekwencji. Osiągnięcia wielu sukcesów, realizacji planów i spełnienia marzeń.

Działając odpowiedzialnie, konsekwentnie i solidarnie damy radę!

Z wyrazami szacunku

Roman Kowalczyk

Dolnośląski Kurator Oświaty