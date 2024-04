Dolnośląski Cross Rowerowo-Pieszy. Pogoda dopisała uczestnikom. Zobacz ZDJĘCIA

To była już trzecia edycja Dolnośląskiego Crossu Rowerowo-Pieszego. W sobotę rywalizowali amatorzy dwóch kółek. Do wybory były dwie trasy - rekreacyjna (ok. 47 km) i turystyczna (67 km). Start i metę zorganizowano na terenie Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki przy ul. Kwiatkowskiego. Zawodnicy jechali w kierunku Kątów Wrocławskich.

W niedzielę odbyła się część biegowa. Uczestnicy biegali po pętli (2,2 km), na której można codziennie spotkać Adriana Kosterę, który wciąż uczestniczy w wyzwaniu 365 triathlon. Każdy pokonał minimum 10 km. Rozgrzewkę przeprowadzał Robert Maćkowiak, nasz były olimpijczyk, mistrz świata w sztafecie 4x400m z 1999 roku z Sewilli. Wśród uczestników pojawił się m.in. prof. Tomasz Zatoński, pomysłodawca i organizator Biegu Uniwersytetu Medycznego.

Kolejny cross zaplanowano na 10 i 11 sierpnia w Miliczu, gdzie cała idea się narodziła i zorganizowano pierwszy Dolnośląski Cross Rowerowo-Pieszy.