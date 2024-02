Dogrywka. Czy warto uciszać Davida Baldę? [KOMENTARZ]

Okazuje się, że nie wystarczą najlepsi kibice, najlepsze transfery, najlepsza atmosfera i najlepszy dyrektor sportowy. Żeby wygrywać, trzeba jeszcze strzelać gole, a Śląsk - w pierwszych dwóch meczach rundy wiosennej - do siatki nie trafił ani razu. I to dwukrotnie grając przed własną publicznością.

- Słyszę coraz więcej głosów od osób ze środowiska, że jest tylko jeden powód, dla którego chcą, by Śląsk zaczął przegrywać: żeby David Balda przestał mówić - powiedział na kanale „Meczyki” przed wznowieniem rozgrywek Damian Smyk, dziennikarz portalu goal.pl. Czech był faktycznie tej zimy jak nadgorliwy uczeń, który zapytany na lekcji geografii o stolicę Egiptu, wymieniał także jednym tchem stolice wszystkich pozostałych afrykańskich krajów. Mówił chętnie, często i o wszystkim. Chciał nawet komentować transfery innych klubów.

Jak przyznał - będąc w sportowym studiu Gazety Wrocławskiej - piłka to show, a on chce podgrzewać atmosferę. Robi to z premedytacją. Nawet mi się to podoba, ale rzecz jasna Balda wystawił się na strzał. Wiadomo było, że dyrektor sportowy wrocławian przy pierwszych porażkach oberwie. No i już co po niektórzy zaczęli do niego strzelać. Dwa tygodnie temu był kozakiem, a teraz - dla niektórych - jest już badziewniakiem. Co dziwne, nawet wśród kibiców Śląska wypatrzyłem na platformie X takich, którzy radzą Baldzie, by mniej gadał. Znów widać jak na dłoni, że w sporcie niewiele dzieli sukces od porażki.